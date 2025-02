Ilgiorno.it - Caporalato in agricoltura. Studenti del Merli a lezione

in. Frequentano l’Istituto professionale per l’Engardodi Lodi i ragazzi che ieri hanno partecipato a un incontro dedicato al tema. Un approfondimento realizzato grazie alla presenza di diversi esperti, per circa 40 allievi, dimostratisi molto interessati. Ad invitarli nella sede di corso Archinti 100 è stata la Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi, capofila del progetto Casomai (Comunità Accoglienti Sempre: Opportunità Mirate All’Inclusione), che è finanziato dalla Regione e punta a creare nuovi dispositivi in risposta ai bisogni degli ospiti dei Centri di accoglienza straordinaria della Provincia di Lodi e dei nuclei familiari di persone destinatarie di procedimento penale. Al progetto collaborano anche Movimento Lotta Fame nel Mondo, Fondazione Caritas e Comunità Il Gabbiano.