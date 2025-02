Lettera43.it - Canone Rai: come e quando si paga, chi è esente e costo

Leggi su Lettera43.it

IlRai è un’imposta annuale obbligatoria per tutti coloro che possiedono un apparecchio televisivo. Il tributo è destinato a finanziare il servizio pubblico radiotelevisivo italiano, in particolare la Rai. Vediamo quindisi, chi è, il suorichiedere un rimborso.Chi devere ilRaiTelecomando (Getty Images).IlRai è dovuto da chiunque possieda un apparecchio televisivo. L’apparecchio televisivo, secondo la normativa, è qualsiasi dispositivo in grado di ricevere e visualizzare segnali televisivi, sia tramite digitale terrestre che satellite, inclusi decoder o sintonizzatori esterni. Ilvieneto una sola volta per ogni famiglia anagrafica, che comprende persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, o che convivono nella stessa abitazione e risiedono nello stesso comune.