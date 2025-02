Lanazione.it - Cani e neonati, nuovo equilibrio: etologi in pista ai corsi preparto. “La famiglia deve essere preparata”

Firenze, 25 febbraio 2025 – L’importanza della gestione dell’amico a quattrozampe di, in particolare quando è in arrivo un neonato, sarà tra gli argomenti trattati da esperti (, veterinari comportamentalisti, educatori e addestratori cinofili) neidi accompagnamento alla nascita delle Asl della Toscana. La decisione è del governatore toscano Eugenio Giani. Presa all’indomani dell’ultimo episodio di aggressione. Venerdì scorso, a Firenze, un piccolo di 15 giorni, in braccio alla madre, è stato morso alla testa dal cane dei nonni - uno Staffordshire bull terrier - e costretto a un intervento neurochirurgico di ricostruzione dell’osso cranico e del cuoio capelluto all’ospedale pediatrico Meyer, fortunatamente senza compromissioni neurologiche. Il bambino si trova tuttora in terapia intensiva neonatale, in condizioni stabili.