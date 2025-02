Zon.it - Canegrate inaugura la Panchina gialla: un simbolo di inclusione contro il bullismo

Leggi su Zon.it

Una sedutatangibile dell’impegno della città per creare un ambiente più inclusivo e rispettoso, è statata domenica 23 febbraio a. Questa iniziativa, parte del progetto di riqualificazione di Piazza della Pace, è promossa dall’associazione Gli Spaesati in collaborazione con i ragazzi de Il Caleidoscopio.La, dedicata alla lottaile il cyber, è il risultato della collaborazione con alcuni studenti della scuola secondaria A. Manzoni, impegnati nel progetto “Volontario per un giorno“. Durante l’evento, le assessore Meraviglia e Lurago hanno preso parte ai lavori, che hanno visto i giovani protagonisti compiere una performance intensa e significativa: hanno scritto sulla seduta le frasi più dolorose, quelle che non desiderano più sentire.