Movieplayer.it - Can Yaman è Il Turco nel primo trailer italiano della serie, in arrivo su Canale 5 e Mediaset Infinity

Leggi su Movieplayer.it

ha pubblicato ilde Il, lastorica con Cane Greta Ferro che arriverà prossimamente su5 e. Prima ancora di Sandokan, Cantornerà sugli schermi italiani con Il, latv in costume che lo vedrà vestire i panni del predone ottomano, e poi eroe di Moena, Balaban Agha., che trasmetterà tutti gli episodi in prima visione per il nostro Paese, ha diffuso ildello show. Canè doppiato nelin onda su5 Nessuna data è stata ancora svelata ufficialmente per il debutto, anche se quello internazionale avverrà il 21 marzo. Sappiamo però che Ilsarà trasmessa su5 e in streaming su, .