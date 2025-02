Anteprima24.it - Camusso: “Il Governo faccia svolgere regolari elezioni a Caserta”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono trascorsi oltre novanta giorni dalla decadenza del Presidente della Provincia di, eppure tutto tace. Nonostante la legge imponga tempistiche precise e in altre province campane, come quella di Salerno, lesiano state indette in tempi molto brevi, ad oggi non vi è ancora alcuna notizia sulla convocazione delleprovinciali nelno. Questo ritardo, grave e ingiustificato, crea un pericoloso vuoto istituzionale a scapito dell’amministrazione del territorio e della rappresentanza democratica”. A dichiararlo in una nota è la senatrice Susanna, Commissaria provinciale del Partito Democratico di.“Per questo motivo, insieme al deputato Stefano Graziano, abbiamo sollevato la questione in Parlamento, presentando un’interrogazione urgente, sia alla Camera che al Senato, per chiedere alquali iniziative intenda adottare per superare questo stallo e garantire il regolare funzionamento delle istituzioni provinciali”, conclude la senatrice dem.