Lanazione.it - Campi, Desmond porta commedia e atmosfere gotiche al Teatrodante

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 25 febbraio 2025 - Poesia, risate, amore, paura, musica ed emozioni per un intreccio audace trafarsesca e. Tutto questo è “”, lo spettacolo scritto e diretto da Andrea Bruni che, dopo oltre due lustri di successi, torna in scena venerdì 7 e sabato 8 marzo alCarlo Monni diBisenzio, lo stesso palco che ne ha decretato il successo. Tra i protagonisti l’attore, scrittore e cantautore Nicola Pecci, lo stesso Andrea Bruni, oltre ad Alessia De Rosa, Lucia Agostino, Gianni Bartalucci, Marco Bruni, Annalisa Vinattieri, Francesco Renzoni, Veronica Natali e David Cinelli. Costumi di Gianni Bartalucci realizzati da Sabrina Vanni. Musiche originali di Alessandro Luchi. Due fratelli si rifugiano in una vecchia casa di famiglia dismessa. Per la prima volta conosceranno personaggi e storie che credevano di aver solo sognato, lontani echi di un’infanzia rimossa.