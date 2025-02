Frosinonetoday.it - Camion resta bloccato dopo una manovra a limite, lunghe file per diverse ore

Leggi su Frosinonetoday.it

Ci sono volute oltre due ore di manovre monto complicate per liberare la strada da un grosso Tir che era rimastotra via San Francesco d'Assisi e via Palianese sud a Paliano, nel nord della provincia di Frosinone. Un inconveniente che ha visto protagonista un autista delche ha.