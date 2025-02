Sport.quotidiano.net - Cambio in panchina. Bonera esonerato. L’Under 23 rossonera affidata a Oddo

"Ac Milan comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore di Milan Futuro Daniele". I rossoneri cambiano per salvare la prima stagione del23 (rinforzata a gennaio con l’arrivo di Over 30 dalla Serie B come Camporese, Branca e Magrassi) tra i professionisti: piena zona playout, al momento, a +3 dalla retrocessione e a -8 dalla salvezza.rischiava da settimane: era stato contattato il ct della Nazionale U19 Alberto Bollini (niente fumata bianca) e inserito nello staff Mauro Tassotti (che, invece, resterà). La decisione dopo tre ko consecutivi, l’ultimo col Pescara. La società, come affermato a più riprese da Zlatan Ibrahimovic, punta molto sul progetto, per far crescere i talenti come Camarda (in gol domenica, dopo essere stato a lungo con la prima squadra: quale il suo futuro?).