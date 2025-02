Noinotizie.it - Cambiamenti climatici: “nel Mezzogiorno problemi futuri dall’alterazione della Corrente del Golfo e dalla desertificazione” Vespri e Volterrani

Di seguito un comunicato diffuso da Infoimpresa:I, i cui effetti si accentuano anno dopo anno anche nei nostri territori, costituiscono uno dei temi universalmente più dibattuti. Se gran parte degli scienziati ha preso ormai atto delle alterazioni in corso, sulle cause umane o cicliche il dibattito resta aperto.Tra i più recenti contributi al tema c’è quello del saggio “La matematica dell’effetto serra” di Vincenzo(ordinario di Analisi matematica all’Università di Firenze) ed Elisa(data analyst ed esperta di modelli matematici). Il lavoro è inserito nel volume “Cronache del rimbambientalismo” di Fabio Scacciavillani e Maurizio Stefanini, con i contributi di Roberto Bolzan, Giampiero Castellotti e Claudia Tebaldi, appena uscito per Inglorious Globastards.