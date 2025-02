Lortica.it - Camaldoli: storia, arte e spiritualità in un volume che ne racconta il passato millenario

Un nuovoripercorre lamillenaria di, luogo diimmerso nella natura. Mercoledì 26 febbraio alle ore 17.30, presso la sala Ca.Mu della Fraternita dei Laici di Arezzo (via Giorgio Vasari 6), sarà presentato. Il sacro eremo e il monastero, pubblicazione edita da Mandragora e curata da Liletta Fornasari per Fondazione CR Firenze.Il libro rappresenta una sintesi degli studi che hanno ricostruito la complessadi questo luogo, segnata da incendi, soppressioni ecclesiastiche e da una straordinaria produzione artistica. L’evento, promosso dal Comune di Arezzo e dalla Fondazione Guido d’Arezzo nell’ambito delle celebrazioni per i 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari, vedrà la pcipazione del sindaco Alessandro Ghinelli, di Carlo Sisi (presidente del comitato scientifico delle celebrazioni vasariane), di Cristina Acidini (curatrice della mostra Vasari.