Lanazione.it - “Camaldoli. Il sacro eremo e il monastero” la storia, gli studi e le immagini raccolti in un nuovo volume

Arezzo, 25 febbraio 2025 – Unche ripercorre le vicende di un luogo di spiritualità dallamillenaria. Mercoledì 26 febbraio ore 17.30 presso la sala Ca.Mu della Fraternita dei Laici di Arezzo (via Giorgio Vasari 6) sarà presentata “. Ile il”, pubblicazione di Fondazione CR Firenze a cura di Liletta Fornasari edita da Mandragora. Un lavoro che rappresenta la summa di tutti gliche hanno cercato di mettere ordine in unacomplessa, segnata da incendi devastanti e soppressioni ecclesiastiche, ma allo stesso tempo dalla presenza di alcune figure tra le più rilevanti del panorama artistico delle varie epoche. La presentazione, promossa da Comune di Arezzo e Fondazione Guido d’Arezzo nell’ambito delle celebrazioni per i 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari, vedrà la partecipazione del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, del senior advisor Fondazione CR Firenze e presidente del comitato scientifico delle celebrazioni vasariane Carlo Sisi, della curatrice della grande mostra “Vasari.