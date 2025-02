Anteprima24.it - Calvi, messo a soqquadro un casale disabitato

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo una segnalazione, una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Paduli è intervenuta ain undi proprietà di una donna residente in Irpinia. Le forze dell’ordine hanno accertato che nei giorni scorsi ignoti si erano introdotti all’interno dell’edificio tramite la forzatura della porta d’ingresso e di quella posteriore mettendo ai locali, anche se da una prima analisi i ladri non avrebbero asportato nulla andando via a mani vuote. L'articolounproviene da Anteprima24.it.