Calo vertiginoso | Zelensky ecco il dato che affonda il presidente ucraino

A tre anni dall'inizio della guerra, si è progressivamente assottigliata l'attenzione digitale per la causa ucraina e per il leader del Paese Volodymyr. Lo rileva l'ultimo rapporto realizzato da Arcadia, che ha analizzato l'andamento dei follower delsulla piattaforma X dividendo il periodo del conflitto in tre finestre temporali: la prima va dal 1° febbraio 2022 al 1° marzo 2023, la seconda dal 1° marzo 2023 al 28 febbraio 2024 e la terza va da marzo 2024 al 23 febbraio del 2025. In particolare, dopo tre anni di guerra, il saldo di circa + 7 milioni di nuovi follower del primo anno non si è più ripetuto. Già alla fine del secondo anno, infatti, l'account X diha incassato solo + 267mila nuovi follower. Quest'anno, inoltre, tra i seguaci c'è stato anche chi ha preferito abbandonare il canale.