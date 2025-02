Oasport.it - Calendario Mondiale Motocross 2025: programma MXGP e MX2, le date di tutti i GP

Presto torneranno ad accendersi i motori neldi. Messa alle spalle la stagione precedente, con le vittorie indello spagnolo Jorge Prado su GasGas e dell’olandese Kay de Wolf su Husqvarna in MX2, il percorso dei centauri dello sterrato riprende con grande voglia di far bene. Un’avventura lunga con ben 20 tappe da affrontare edelle Nazioni a suggellare il termine, inil 5 ottobre a Crawfordsville (USA).Si partirà dall’appuntamento in Argentina, a Cordoba, nel week end del 2 marzo, A seguire ci sarà il GP di Castiglia e La Mancha di Cozar del 16 marzo. Primo round nel Vecchio Continente con la tappa a St. Jean d’Angely in Francia il 23 marzo, a rappresentare il GP d’Europa. Ad aprile sarà il Bel Paese a bussare alle porte: prima il GP di Sardegna del 6 aprile a Riola Sardo e poi una settimana dopo (13 aprile) si gareggerà a Pietramurata per il GP del Trentino.