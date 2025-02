Sportnews.eu - Calendario Formula 1 2025: quante Sprint Race ci sono nel 2025

Leggi su Sportnews.eu

cinella stagione? Vediamo tutte le informazioni e i dettagli sul nuovo campionato.Ormai ci siamo: dopo tante chiacchiere, colpi di scena, notizie, rumors e cambi di lineup per le squadre, tra qualche giorno inizierà la stagione di1.Una sessione di1 con la pioggia – Sportnews.euPer prima cosa, i piloti scenderanno in pista dal 26 al 28 febbraioper gli unici tre giorni di test invernali. Anche quest’anno, i test si disputeranno a Sakhir, precisamente in Bahrain: dal 2021, ormai, le prove pre-stagionali si disputano su questo circuito. Gli appassionati non vedono l’ora di provare nuovamente l’adrenalina che solo questo meraviglioso sport sa regalare: citantissimi spunti di riflessione che stanno facendo già discutere.