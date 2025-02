Anteprima24.it - Caldoro si dimette: “Non sono candidato, giusto che io faccia spazio”

Tempo di lettura: 2 minutiStefano, ex presidente della Regione Campania e capo dell’opposizione in Consiglio regionale della Campania, ha presentato le dimissioni irrevocabili in segreteria generale da consigliere regionale. “Un adempimento burocratico che per me ha anche un valore politico e sentimentale, di legame per il lavoro che abbiamo svolto in questi anni”. L’annuncio in una conferenza stampa nella Sala Nassirya del Consiglio regionale, nella quale ha messo a confronto la sua gestione da Governatore con quella del centrosinistra “abbiamo lasciato una Regione migliore di quella che il centrosinistra lascia oggi”. Rivendicando i risultati raggiunti nel settore dell’Ambiente, della Sanità, dei Fondi Comunitari,ha parlato di “un centrodestra in salute” e, nel merito delle dimissioni, ha spiegato: “Penso che noi siamo agli ultimi sette mesi di legislatura.