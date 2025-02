Anteprima24.it - Caldoro lascia e Forza Italia lo azzanna: “Maschilista, perdente di successo”. Le voci di uno scambio con FdI

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiRedazione politicaStefanosi dimette dal Consiglio regionale della Campania, come anticipato da Anteprima24.it, ma nel centrodestra non tutti riservano all’ex presidente della Regione applausi e complimenti., ricordiamolo,il suo posto alla prima dei non eletti inMaria Grazia Di Scala, che però aderirà al gruppo di Fratelli d’. E’ proprioad attaccare a spada tratta: “Va in archivio”, commenta Carla Ciccarelli, responsabile di Azzurro Donna Campania, “il presidente piùnella storia della Campania. Nel 2010 ci fu bisogno di un ricorso al Tar per far rispettare le quote rosa. Per fortuna quei tempi sono lontani e oggi le donne sono protagoniste. Davvero non ne sentiremo la mancanza”. Parole dure, così come dure sono le dichiarazioni di Franco Cascone, capogruppo dial Consiglio regionale della Campania: “Si chiude con le dimissioni di Stefano”, attacca Cascone, “il peggior periodo del centrodestra campano: anni di sconfitte, un’opposizione inconsistente e trasversalismi che hanno solo rafto il potere di Vincenzo De Luca.