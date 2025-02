Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic si siede al tavolo col Real Madrid per Alex Jimenez. La trattativa

nelestivo proverà a trattenereal, ma c’è da convincere il. Il punto.Illavora aello per farsi trovare pronto alla sfida in casa del Bologna, i rossoneri se la vedranno con una serie pretendente al quarto posto con Juventus, Lazio e Fiorentina. Un gruppo compatto in classifica che si darà battaglia fino a maggio, Sergio Conceiçao deve guidare la squadra fino al raggiungimento dell’obiettivo.I rossoneri stanno provando a sfoltire la rosa, la prossima estate il mercato dei terzini sarà al centro della campagna di rafforzamento. Infatti il 30 giugno 2025 Davide Calabria (in prestito al Bologna) e Alessandro Florenzi si libereranno a parametro zero, mentre Emerson Royal non ha convinto e tornerà sul mercato dopo il tentativo di gennaio non andato a buon fine.