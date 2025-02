Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Tijjani Reijnders dice di si a Zlatan Ibrahimovic: c’è l’accordo per il rinnovo. La nuova scadenza

È sempre tempo diin Casaconper ildi contratto di Tijjani Reijnders che che ha detto di si aOggi,è il giocatore più forte del. Un giocatore arrivato in punta di piedi dall’Az Alkmaar e che partita dopo partita, goal dopo goal ha conquistato San Siro. Ma anche le attenzioni di club come Manchester City e Barcellona.Un giocatore che però sta bene ao. E che dao per il momento non si vuole muovere. Certo la possibilità di giocare la prossima Champions League può fare la differenza. Ma l’olandese ha l’età per attendere prima di essere costretto a prendere certe decisioni per il meglio per la propria carriera.Un giocatore su cui ilhanno deciso di investire. Secondo il De Telegraaf la società rossonera e il papà agente del giocatore avrebbero trovato un accordo per ilfino al 30 giugno 2030.