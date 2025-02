Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Maxim De Cuyper e? il sostituto di Theo Hernandez: la richiesta del Club Brugge

Depotrebbe essere ildesignato di, ildelè già iniziato. Il punto sulla trattativa.Ilsi sta preparando per recuperare la sfida contro il Bologna, al Dall’Ara il Diavolo ha l’opportunità di dare una spallata a una rivale per il quarto posto. Sergio Conceiçao dovrà gestire lo spogliatoio e l’ambiente turbato dall’eliminazione in Champions League contro il Feyenoord. Da adesso in poi per i rossoneri sbagliare non è più concesso.Zlatan Ibrahimovic e il suo staff si stanno confrontando su chi potrebbe ricoprire il ruolo didi, infatti sembra ormai scontato che il terzino francese lascerào in estate. Da capire la cifra, visto che il suo contratto scade il 30 giugno 2026, forse da 35 milioni di euro in su potrebbe trovare degli acquirenti.