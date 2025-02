Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Beppe Marotta prova lo sgarbo a Zlatan Ibrahimovic per un centrocampista. L’indiscrezione

In vista delestivo, ildovrà fare i conti concheloper unLa prossima campagna acquisti delsarà decisa dal piazzamento in campionato, se i rossoneri non riescono a centrare il quarto posto in estate sarà rivoluzione e parecchi giocatori potrebbe lasciareo per l’inizio di un nuovo ciclo.A tal proposito nelle scorse settimane si è parlato dell’interesse delper ildel Torino Samuele Ricci con cui sembra esserci già un accordo per l’estate. Ma c’è bisogno di entrare in Champions League, altrimenti la concorrenza potrebbe approfittarne. Samuele Ricci per ilrappresenta più di un semplice colpo di mercato, ma ilpermetterebbe ai rossoneri primo di avere un regista cosa che manca da tempo e secondo di partire con un progetto made in Italy.