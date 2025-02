Spazionapoli.it - Calciomercato, l’obiettivo ‘chiama’ il Napoli: ha confermato tutto!

Leggi su Spazionapoli.it

– Al di là delle questioni legate al campo, ilè attento in vista della prossima stagione per quanto riguarda le operazioni in entrata.degli azzurri si sbilancia nettamente.Il campo dice che ilè in difficoltà. Solo tre punti nelle ultime quattro partite sono sicuramente un campanello d’allarme che squilla forte e chiaro dalle parti di Castel Volturno, dove gli azzurri si sono ritrovati subito a disposizione di Antonio Conte dopo la sconfitta contro il Como. La squadra partenopea sta pagando un periodo tutt’altro che fortunato dal punto di vista degli infortuni. Senza dimenticare undi gennaio che è stato ben al di sotto delle aspettative, con l’addio di Khvicha Kvaratskhelia che ha condizionato e non poco il prosieguo della stagione, considerando anche un Noah Okafor che a oggi è ancora un corpo difatti estraneo rispetto alla squadra.