Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: annuncio dell’agente di Donnarumma! Contatti con l’Inter? Ecco la verità sul futuro dell’ex obiettivo bianconero

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: il procuratore di Gigio, Enzo Raiola ha dato la propria versione dei fatti suidel portiere con: le paroleEnzo Raiola, procuratore di Gigio, ha parlato deldel portiere del PSG in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di ChiamarsiBomber.com.cos’ha detto soprattutto in merito aconsull’ex estremo difensore del Milan, accostato in passato anche al.PAROLE – «Il club ha espresso più di una volta la volontà di proseguire cone per lui vale lo stesso. Non ci sono statiné conné con altre società. Credo che qualora il giocatore venga messo sul mercato non avrà problemi a trovare squadre interessate a lui, ma allo stato attuale non c’è nessuna porta aperta in questa direzione.