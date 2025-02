Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Inter, si punta ai giovani: il primo è Nico Paz

Con la conferenza stampa di ieri sera a seguito dell’Assemblea dei soci, Beppe Marotta ha tracciato le linee guida deldell’che verrà. Un ritorno agli investimenti dopo alcune sessioni concentrate sui parametri zero, ma anche un rinmento generale della rosa con anche la possibile creazione di una squadra Under-23 saranno quindi le prossime mosse dei nerazzurri. Nessuna rivoluzione, però, ha precisato il presidente, che ha poi fatto intendere come l’addio di Inzaghi non sia assolutamente fra i piani della società di Viale della Liberazione. Fra i primi nomi per abbassare l’età media della squadra mantenendo al contempo un livello alto in termini di qualità c’è ovviamente quello diPaz, un profilo che, come riportato da.com, piace da tempo ai lombardi, che studiano il colpo.