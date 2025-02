Lanazione.it - Calcio Uisp a 11: Gussoni-Ferrari in gol e il Bagnone piega la capolista

La Spezia, 25 febbraio 2025 –a segno e lacade anella quinta di ritorno. La Serra, leader del Girone 1 del campionato calcistico a 11 curato dalla Legadella Spezia e della Valdimagra, ora ha più vicino il Real Chiappa, corsaro sul campo dell'Atletico Tresana. Nel Girone 2 cade il Delta del Caprio, così il Pegazzano mantiene la vetta. GIRONE 1 Risultati: Cpo Agr. La Sarticola-Amatori Per Lucio 1-3 (Marinari M.; Salviati M., Freschi A., Galassi N.), Amatori Castelnuovo-Asd Il Ritrovo Filetto 0-0, Blues Boys-Gs Pozzuolo 0-1 (Palamara A.), Asc-La Serra 2-0 (L.,A.), Asd Atletico Tresana-Cgs Real Chiappa 0-3 (Corvi N. (2), Agrifoglio C.), Comano-Montemarcello 3-0 (Maurelli D. (2), Lombardi L.). Classifica: La Serra punti 27; Cgs Real Chiappa 25; Amatori Per Lucio e Gs Pozzuolo 24; Sarzana 22; Amatori Castelnuovo e21; Comano 20; Blues Boys e Ritrovo Filetto 18; Sesta Godano 17; Atletico Tresana 12; Cpo Agr.