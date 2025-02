Cityrumors.it - Calcio, tre arbitre minacciate di morte: “Aprite che vi uccidiamo!”

Un episodio triste e che purtroppo non è nuovo: tresono state aggredite mentre erano chiuse dentro il proprio spogliatoioLa violenza è un male anche nel mondo del. Là dove in valori sportivi dovrebbero farla da protagonisti, diventando un mezzo di insegnamento per ragazzi e non solo, spesso avviene che per ottenere una vittoria una semplice partita di palloni sfoci in risse, aggressioni verbali o fisiche, con lo spettacolo che spesso è il primo a farne le spese, ma di certo non l’unico., tredi: “che vi!” – Cityrumors.itTra due squadre in campo, infatti, c’è sempre un capro espiatorio, una persona che nel suo ruolo di giudice decreta quel che è regolare e quello che non lo è, ‘favorendo’ in base alle situazioni l’una o l’altra squadra.