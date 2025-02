Sport.quotidiano.net - Calcio - Serie "D»: girone "E». Ghiviborgo, Bellazzini:: "Sconfitta immeritata»

Un Tommaso(foto) molto amareggiato per il risultato, ma non certo per la prestazione della suadra nel tiratissimo derby con il Seravezza che il Ghivi non meritava sicuramente di perdere; anzi, tutt’altro. Corsa, impegno, pressione e buone giocate non sono, però, bastate per avere ragione della formazione versiliese, brava e fortunata nei momenti decisivi del confronto. "Per oltre un’ora siamo stati superiori all’avversario – afferma l’allenatore colchonero – . Poi, nel finale, siamo un po’ calati ed il Seravezza ha raccolto molto più di quanto meritasse: un vero peccato aver perso questa gara". Cosa vi siete detti al termine del match?"Che se continuiamo su questa strada, a fornire queste prestazioni, di partite ne perderemo poche. Sono orgoglioso dei ragazzi che hanno fornito una prova straordinaria.