Oasport.it - Calcio, Serie A 2025: Roma-Monza 4-0. Terza vittoria consecutiva per gli uomini di Ranieri

Nell’ultimo match della 26ma giornata dellaA 2024-dilaliquida con un sonoro 4-0 iled inanella la, salendo a quota 40 in classifica, pur restando al nono posto. Per i brianzoli, invece, un pesante rovescio che li lascia sul fondo della graduatoria con 14 punti.Nel primo tempo lapassa a condurre già al 10?, grazie a Saelemaekers, che sfrutta il passaggio di Shomurodov, sposta la palla sul sinistro e poi lascia partire la conclusione che si spegne in fondo al sacco. Alla mezz’ora arriva il raddoppio giallorosso: bella azione corale che parte da Baldanzi, passa per Mancini e Soulé, con quest’ultimo che serve Shomurodov, il quale da pochi passi di testa sigla il 2-0 con cui si va al riposo.Nella ripresa ci pensa Angelino a chiudere il match al 73?: Cristante lo serve al limite dell’area e l’iberico lascia partire una staffilata che batte il portiere avversario.