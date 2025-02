Lanazione.it - Calcio. Seconda: Migliarino e San Prospero protagoniste

Pisa 25 febbraio 2025 –Categoria al rush finale con sette sfide ancora da giocare nella stagione regolare. Ventitre le gare disputate sinora con risultati non certo esaltanti per le pisane. Nel girone A la migliore, ilVecchiano, capace finora di un ottimo terzo posto con quarantotto punti, frutto di quindici vittorie e tre pareggi. Domenica succeo da tre punti contro il fanalino di coda Pieve San Paolo, battuto al Comunale ‘Faraci’ per 4 – 2. Tripletta del super bomber Aufiero, capocannoniere del campionato con ventiquattro reti, e sigillo di Armenante. La capolista Fivizzanese perde clamorosamente in casa contro il Dallas Romagnano (1 – 2) ed ora i punti di vantaggio sui pisani sono sette. Nel mezzo la Carrarese Giovani, ottima compagine, a meno tre dalla vetta dopo aver superato 3 – 1 il Ricortola.