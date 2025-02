.com - Calcio / Risultati e marcatori 11° giornata campionato Allievi regionale e provinciale

Rivoluzione al vertice di tutti e tre i Gironi del: La Vigor Senigallia resta sola (A), il Tolentino raggiungenil Moie Vallesina (B), l’Atletico Ascoli approfitta del pareggio dell’Invicta a Fermo e la raggiunge in testa alla classifica (C)VALLESINA, 25 febbraio 2025 – E’ stato un week end che ha consegnato tante sorprese con il vertice delle classifiche di ogni Girone delmodificato.Nel Girone A la Vigor Senigallia vince il big match contro il K Sport Montecchio Gallo, rete di Magi Galluzzi, e resta sola al comando.Sbarbati, all. Vigor SenigalliaNel Girone B il Moie Vallesina perde a Matelica, seconda sconfitta consecutiva, e ne approfitta il Tolentino che con il successo per 4-3 contro il Fabriano Cerreto agguanta la vetta della classifica. Matelica che insegue a un punto.