Sport.quotidiano.net - Calcio giovanile. Tripletta di Ray: l’Under 16 domina

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ecco i risultati delle squadre giovanili del Forlì nello scorso fine settimana. Vittoria per 2-0, doppietta di Christian Comandini, degli Juniores a spese del Corticella. Dopo 20 turni guidano Fiorenzuola e Piacenza (45), biancorossi al nono posto (20). Prossimo turno, sabato: Lentigione-Forlì. Battuta d’arresto interna per17 per mano della capolista Fraore Noceto: 1-2, rete di Capasso. Dopo 25 giornate galletti sesti (37). Domenica in programma Solierese-Forlì. Successo a suon di gol per gli Under 16, primi con 54 punti dopo 21 match, vittoriosi 0-5 a Classe. A segno Ray (3), Rumieri e Toni. Domenica prossima gara casalinga col Granamica.15, al comando con 55 punti, si è imposta per 12-0 sul Crespellano. A segno Proli (2), Zanfini (2), Cale, Mingozzi, Shatillo, Coladarci, Baldini, Placci, Turci e Negrini.