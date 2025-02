Oasport.it - Calcio femminile, l’Italia si distrae in difesa e cede il passo alla Danimarca in Nations League

L‘Italia esce sconfitta dallo Stadio Alberto Picco di La Spezia, impianto che ha ospitato la sfida contro la, secondo appuntamento valido per la2025 di. Le ragazze di Andrea Soncin hanno infatti ceduto ilalle rivali per 1-3, in una sfida sbloccatasi solo nel secondo tempo.Sotto una pioggia che accompagnato tutta la durata della disputa, le azzurre provano subito a rendersi pericolose dopo appena quattro minuti, quando un tiro ddistanza di Giugliano viene respinto da Ostergard, sbattendo così sulla traversa. Giacinti concretizza così il tap-in, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Le danesi si confermano squadra tosta, e lo dimostrano al 23’ con Vangsgaard, abile a concretizzare un tentativo nato da una sbavatura difensiva di Lenzini, prontamente raccolta da Thomsen, la quale scarica verso la numero 9, il cui tiro però risulta leggermente impreciso sbattendo anche in questo caso sulla traversa.