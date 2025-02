Lanazione.it - Calcio. Eccellenza: Cenaia sul podio

Pisa 25 febbraio 2025 – La ventiquattresima giornata del campionato diha fatto registrare due vittorie pisane, altrettante sconfitte e nessun pareggio. Un turno che consolida le ambizioni play-off deldi mister Sena, terzo con quaranta punti, a meno due dalla Sestese seconda della classe. La Cuoiopelli, battuta in casa nel derby contro il Fratres Perignano è ormai spacciata e prossima alla retrocessione diretta nel campionato di Promozione. Il Fratres probabilmente sarà impegnato nei play-out, così come i Mobilieri Ponsacco che hanno sprecato una grande occasione, battuti in casa dal Montespertoli. Uncorsaro, capace di vincere 2 – 3 in trasferta sul campo del Castelnuovo Garfagnana che aveva gli stessi punti prima della sfida. Ecco il tabellino di una gara intensa decisa proprio nel finale con tre reti negli ultimi sei minuti, l’ultima della quali realizzata dal subentrato Pecchia.