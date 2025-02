Lanazione.it - Calcio. Dilettanti: non vince nessuna pisana

Pisa 25 febbraio 2025 – In Promozione si è giocata la giornata numero ventiquattro. A sei giornate dal termine la Real Cerretese è al comando con cinquantuno punti, seguita dal Pietrasanta con quarantotto e dal San Giuliano con quarantasette. Purtroppo i sangiulianesi di mister Roventini non sono riusciti are lo scontro diretto in casa e ne è venuto fuori un pareggio a reti bianche (0 – 0). Il San Giuliano ha ancora sei partite per provare ad agguantare la capolista. Questo il tabellino del big-match giocato allo Stadio Comunale ‘Bui’. San giuliano: Rossi, Gremigni, Lici, Ghelardoni A., Pasquini, Carani, Bindi, Niccolai, Di Paola, Doveri G., Brega. A disposizione Ria, Papini, Susini, Lorenzini, Cantini, Antoni, Nacci, Bellucci, Benedetti. All. Roventini Real Cerretese: Battini, Bargellini, Lamberti, Meucci, Chiavacci, Mordaga, Fedi, Gargiulo, Melani, Bouhafa, Nieri.