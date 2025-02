Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie c. Forlì in zona playoff con 3 reti di Maski

C1. Continua il magic moment dell’Oleodinamicache sabato ha battuto per 5-2 il DueG Parma, quarto in classica. Per il quintetto di mister D’Amico, ora quinto e dentro alla, tripletta di Yassinearrotondata da Martel Montoli e Luca Cangini Greggi. Risultati 18ª giornata: Aposa Bologna-Baraccaluga Piacenza 2-6, Equipo Crevalcore-Saturno Guastalla 5-1, Ponte Rodoni-Fossolo 3-4, Sassuolo-Pro Patria San Felice 4-10, Futsal Gatteo-Shqiponia Guastalla 6-5. La classifica: Baraccaluga Piacenza, Pro Patria San Felice 39; Futsal Gatteo 37; DueG Parma 34; Oleodinamica27; Shqiponia Guastalla 25; Equipo Crevalcore 23; Saturno Guastalla 22; Aposa Bologna 20; Ponte Rodoni 19; Fossolo 15; Sassuolo 4.C2. Nel 15° turno: Santa Sofia-Rimini 6-3 (2 Canestrini, 2 Majdouli, 2 Artum), Young Santarcangelo-Santa Maria Nuova 1980 0-9 (2 Salvatore, 2 Minotti, Marozzi, Cirillo, Graziani, Zanfanti, aut.