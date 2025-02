Calciomercato.it - Calciatore argentino minaccia cambio di Nazionale: ha passaporto italiano

Un caso agita l'Argentina: il calciatore minaccia di accettare la convocazione dell'Italia, essendo in possesso anche di passaporto italiano e spagnolo. Calciatore argentino minaccia cambio di Nazionale: ha passaporto italiano (LaPresse) – Calciomercato.it Un altro Retegui potrebbe indossare la maglia azzurra: come il bomber dell'Atalanta, anche in questo caso l'Italia potrebbe essere la scelta per poter giocare in Nazionale. Si parla di Pablo Maffeo, terzino destro del Mallorca, 27 anni, nato in Spagna da padre argentino e madre spagnola. Un mix che consentirebbe al giocatore di poter scegliere tra ben tre nazionali. Lui la scelta l'avrebbe già fatta: nell'autunno del 2023, infatti, ha risposto alla convocazione di Scaloni non scendendo però in campo neanche per un solo minuto.