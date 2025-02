Ilgiorno.it - Calano le assunzioni. Resiste solo l’industria

Sono 1.030 le opportunità lavorative offerte dalle imprese della provincia febbraio, 110 in meno rispetto allo stesso mese del 2024, e 3.030 nel trimestre febbraio-aprile 2025, 270 in meno rispetto all’intero trimestre dell’anno precedente. A delineare questo scenario è il bollettino del Sistema informativo Excelsior. Per la prima volta da agosto si riscontra un calo nella ricerca di personale, sia su base mensile (-9,6%), che trimestrale (-8,2%). In Valtellina i servizi programmano 580 ingressi a febbraio e 1.710 nel trimestre, con il comparto turistico che stima 200 entrate nel mese e 510 nel trimestre, seguito da servizi alle imprese (170 e 470), commercio (140 e 430), e servizi alle persone (80 e 300). Nel mese correnteprogramma 450 entrate e 1.320 nel trimestre, di cui, a febbraio 260 nel manifatturiero e 190 nel settore delle costruzioni, rispettivamente 800 e 520 nell’intero trimestre.