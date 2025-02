Quotidiano.net - Caccia Nato decollano dalla Polonia mentre missili X-101 colpiscono l’Ucraina: alta tensione nei cieli

Roma, 25 febbraio 2025 –neieuropei. Aerei da guerrasi sono alzatiin risposta a un “massiccio” attacco russo a lungo raggio che ha colpito, fra gli altri obiettivi, ancheoccidentale, non lontano dallo spazio aereo presidiato dall’Alleanza Atlantica. Il Comando operativo delle Forze Armate polacche questa mattina scriveva di essere pronto “a una risposta immediata”. La minaccia è quindi rientrata, con la fine dell’attacco russo. Polish Air Force Russian-made Mig 29 fighters take part in a military parade in Warsaw on Polish Army Day, August 15, 2023, to commemorate the anniversary of the 1920 victory over Soviet Russia at the Battle of Warsaw during the Polish–Soviet War. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP) I fatti Nella notte tra il 24 e il 25 febbraio, la Russia ha lanciato un attaccostico contro diverse regioni del, in stato di allerta notturna dichiarata in tutto il paese.