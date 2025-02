Scuolalink.it - Buoni pasto per docenti e ATA: il Ministero ignora le richieste

Leggi su Scuolalink.it

L’accesso aipere personale ATA continua a rimanere un obiettivo irraggiungibile, nonostante le insistentiavanzate dai sindacati e dall’ANIEF. Ildell’Istruzione e del Merito (MIM), nel recente Atto di indirizzo politico-istituzionale per il 2025, non ha incluso alcun riferimento alla possibilità di introdurre questo beneficio per il personale scolastico .pere ATA: illeScuolalink.