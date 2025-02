Ilnapolista.it - Buongiorno: «Napoli-Inter? Non mi sento ancora di parlare di lotta per il titolo, il campionato è ancora lungo»

Leggi su Ilnapolista.it

Alessandro, difensore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo infortunio ed è pronto a sfidare l’sabato al Maradona:«Restare fuori per infortunio è stato sicuramente molto difficile. Non poter stare con i compagni, ma poter solo guardare le partite dalla televisione. Ovviamente mi è mancato molto. Poi siamo consapevoli che nel calcio gli infortuni possono capitare, lo si mette in conto, ma quando poi succedono è sempre difficile affrontarli. Sono contento di essere tornato con il gruppo, con la squadra, con i compagni, per cercare di dare il mio contributo per quest’ultima parte di stagione».Leggi anche:: «Conte è carismatico, ambizioso e perfezionista» (Sky Sport): «? Non parlo diper ilsi aspettava un impatto così forte a?«Sicuramente è stato un impatto forte, poi io cerco di dare il 100% sia in allenamento sia in partita.