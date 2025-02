Spazionapoli.it - Buongiorno e Neres, spunta la richiesta speciale di un tifoso: sentite qui – VIDEO

Leggi su Spazionapoli.it

Alessandroe Davidsi fermano con alcuni tifosi presenti all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno: quello che succede con i tifosi è imperdibile.Il Napoli continua a lavorare a Castel Volturno in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Inter, che potrà dire molto sulle ambizioni degli azzurri per quanto riguarda lo Scudetto. Dopo la sconfitta di Como, il primato è tornato tra le mani della squadra allenata da Simone Inzaghi: anche per questo motivo, nel tardo pomeriggio di sabato gli azzurri sono chiamati a una prova di forza importante nella sfida in programma allo stadio Diego Armando Maradona.L’imperativo di Antonio Conte e dei suoi uomini è quello di guardare avanti e non demordere, nonostante le difficoltà. D’altronde, la classifica recita che il Napoli è ancora in gioco per la lotta Scudetto, anche se i segnali delle ultime settimane, compresi quelli arrivati dall’infermeria, non sono dei più incoraggianti.