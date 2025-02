Inter-news.it - Buffon si tuffa nel pronostico: «Napoli-Inter, vi dico il mio risultato!»

Gigiha dato un suo parere su, la sfida di campionato che può valere quasi una stagione. L’ex portiere della Juventus si è espresso così su Tuttosport.SCONTRO DIRETTO – Giginon crede che sia decisiva la partita di questo sabato. Sarà appena l’inizio di marzo e mancano ancora diverse gare alla fine del campionato. Tutto è in bilico e le distanze sono minime. L’ex portiere della Juventus ha detto: «è una partita equilibratissima, penso che renderà grande merito e gusto al nostro campionato. Secondo me potrebbe venire fuori un pareggio, giocando al massimo delle loro possibilitàsono squadre che rischiano di annullarsi».Non solo: l’outsider per!OUTSIDER – Oltre ac’è anche una terza incomoda in questa stagione per il primo posto.