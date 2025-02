Lapresse.it - Buenos Aires, centinaia di fedeli pregano per Papa Francesco

Leggi su Lapresse.it

diargentini si sono riuniti in Piazza della Costituzione, nel centro di, per pregare per la salute e la guarigione di. Le preghiere sono state guidate da Jorge Garcia Cuerva, arcivescovo della capitale argentina e molti partecipanti hanno portato poster e foto die della Signora di Lujan, di cui Bergoglio è un devoto. L’evento si è svolto mentre il, originario di, è ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli Roma per una grave infezione polmonare.