Bucchioni | Napoli contro l’Inter va bene anche il pareggio!

Enzodà un consiglio alprima della partitadi questo weekend. Accontentarsi andrebbesecondo il giornalista su Sportitalia.– Enzoparla in questo modo degli azzurri: «Perdendo sabato non riusciresti a fermare la crisi. Normale che in un momento della stagione ci sia una flessione, però ne devi saper uscire. La squadra di Conte è andata oltre le sue possibilità per mesi, nessuno si aspettava quella distanza dal. Ora c’è stress nervoso e la fatica mentale ora si fa sentire. Le assenze poi ti fanno perdere certezze, Conte ha cambiato modulo perché ci sono giocatori in difficoltà. L’unico che ti dà il guizzo o ti salta l’uomo è Neres e non c’è per infortunio.ildeve andare oltre per giocarsela. Ci dovesse essere un altro stop sarebbe grave.