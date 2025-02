Metropolitanmagazine.it - Brutto colpo per Conte: Anguissa ko, intanto salta il big match con l’Inter

Dopo il ko in casa del Como e il conseguente sorpasso delin classifica, ora il tecnico del Napoli deve fare i conti anche con l’infortunio di Frank. L’ex Fulham aveva iniziato la sfida del Sinigaglia dalla panchina perché diffidato ed era subentrato a Billing al 62? sul risultato di 1-1. Sul bollettino diffuso dal club campano si parla di “risentimento muscolare: gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra”. Il che, tradotto, significa che il camerunese non sarà a disposizione diper la gara scudetto di sabato contro i nerazzurri al Maradona. Il rientro potrebbe arrivare per la sfida col Milan, in calendario dopo la sosta per le nazionali. In merito ai tempi di recupero,dovrebbe restare fermo ai box fino alla sosta,ndo così le partite con Inter, Fiorentina e Venezia.