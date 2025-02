Anteprima24.it - Brutte notizie per Conte: Anguissa ko, salta Napoli-Inter

Tempo di lettura: < 1 minutoIlperde un pezzo fondamentale in vista della sfida contro l’. Frank, uscito malconcio nel finale della sfida persa contro il Como, ha riportato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Lo hanno confermato gli esami strumentali a cui il centrocampista camerunense si è sottoposto questa mattina presso il Pineta Grande Hospital.Uno stop pesante per Antonio, che dovrà ridisegnare il centrocampo azzurro senza uno dei suoi perni.ha già iniziato l’iter riabilitativo, ma è chiaro che salterà la sfida di sabato contro l’e con ogni probabilità sarà costretto a rimanere ai box per alcune settimane.L'articoloperko,proviene da Anteprima24.it.