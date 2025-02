Ilrestodelcarlino.it - Brunata Zenner per l’ambiente: "Con noi immobili più green"

di Mariateresa Mastromarino BOLOGNA Unire due aziende per allargare il raggio di azione di due realtà leader nel settore delle soluzioni per la misurazione di acqua e calore. Questo è il progetto del gruppo multinazionale-Minol-, che nel 2020 dà vita alla societàSrl di Funo di Argelato, nel Bolognese. Una fusione che consente al gruppo di ampliare l’offerta delle soluzioni di misurazione e di monitoraggio dei consumi energetici, offrendo assistenza tecnica e copertura commerciale nel mercato italiano. Stefano Castagna, direttore commerciale e marketing, come nasce la società? "sono due multinazionali presenti sul territorio europeo ed extraeuropeo. Nel 2018,acquistae da qui nasce la fusione delle due filiali in Italia, diventando un’unica azienda".