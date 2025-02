Ilfattoquotidiano.it - Bruciate le auto di due sindacalisti della Hitachi a Reggio Calabria, per chi indaga sono atti dolosi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Per gli investigatoriPolizia di stato è un po’ complicato pensare che sia stata una coincidenza quanto avvenuto anella notte tra domenica e lunedì quando, in contemporanea ma a distanza di chilometri,state incendiate ledi due. In fiammeandate le macchine del rappresentanteFim-Cisl Antonio Hanaman eUilm-Uil Gabriele Labate. Entrambirsu all’interno dell’ex stabilimento Omeca dove vengono costruiti i vagoni dei treni non solo per la rete ferroviaria italiana. Ed è proprio questo collegamento tra le vittime che, nelle ultime ore, sta impegnando gli inquirenti.I mezzi, inf, erano parcheggiati in due luoghi distanti tra loro. La prima, una Jeep Renegade di proprietà del sindacalista Labate, è stata incendiata infin via Nicola Furnari, nei pressi dell’aula bunker, a ridosso del centro storico.