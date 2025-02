Ilrestodelcarlino.it - Broker assicurativo nei guai: "Spariti 150mila euro"

Truffati dalper oltre. Un raggiro con annessa appropriazione indebita di un’ingente somma di denaro sarebbe stato architettato da unresidente a Cesena. L’uomo avrebbe incassato (e ‘intascato’) le somme versate dai clienti per svariate polizze assicurative relative ad automobili, senza a sua volta versare i proventi alle agenzie assicurative con cui concludeva gli affari. Le compagnie assicurative (ignare della truffa in atto e del tutto incolpevoli per la situazione che si è venuta a creare) emettevano così le quietanze risultate mai pagate. Le richieste di saldare i conti sono andate avanti per mesi, ma per le agenzie assicurative coinvolte non c’è stato nulla da fare. E’ stato così denunciato alla Procura della Repubblica di Forlì ildi 76 anni che avrebbe venduto le polizze ai clienti lasciando alcuni di essi privi di garanzia.